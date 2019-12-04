أحداث ذي قار الدامية.. تعهد رسمي بكشف الحقائق

2019/12/04 | 16:34

اخبار السعودية )- تعهدت اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة ذي قار (جنوب العراق) بكشف تفاصيل ما جرى أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء.وقال رئيس اللجنة المستشار

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