ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين اثنين على خلفية مقتل مواطن جورجي ببرلين

2019/12/04 | 16:48

اخبار السعودية )- أعلنت ألمانيا اليوم (الأربعاء) أنها ستطرد دبلوماسيين روسيين اثنين بعد أن توصل المدعون إلى أن موسكو قد تكون متورطة في مقتل قيادي شيشاني سابق فيما يشبه عملية «إعدام» في حديقة في برلين.ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزارة الخارجية الألمانية قولها إنها ترد بهذه الطريقة لأن السلطات الروسية لم تتعاون في التحقيقات في جريمة القتل.وكان سليم خان خانغوشفيلي، وهو شيشاني ذو أصل جورجي يبلغ من العمر 40 عاما، قتل في 23 أغسطس (آب) بطلقتين في الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن على يد روسي تم اعتقاله بعد وقت قصير على ذلك.

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