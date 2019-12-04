أطباء أميركيون يعيدون النبض لقلب ميت ويزرعوه لمريض

2019/12/04 | 17:50

اخبار السعودية )- قام الأطباء بجامعة ديوك الأميركية بعملية زراعة قلب، وصفوها بأنها «انتصار طبي»؛ حيث تمكنوا فيها من إعادة النبض إلى قلب ميت وزرعه لأحد المرضى.وفي السابق كانت عمليات زراعة القلب تتم عن طريق نقل القلب بأقصى سرعة، من أشخاص توفوا دماغيا، قبل أن تتوقف قلوبهم، إلا أن هذه المرة، قام الأطباء بإنعاش قلب كان قد توقف تماما وأعادوا النبض له قبل زرعه للمريض، بحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.وقال الأطباء إنهم تمكنوا من إعادة النبض إلى القلب الميت مرة أخرى باستخدام تقنية تسمى «TransMedics Organ Care System»، تقوم بضخ كمية كبيرة من الدم والأكسجين والشحنات الكهربائية للقلب بغرض إنعاشه.

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