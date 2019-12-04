قطع التيار الكهربائي بالكامل عن ساحة التحرير في بغداد

2019/12/04 | 18:07

اخبار السعودية )- أفاد ناشطون عراقيون، مساء الأربعاء، عن قطع التيار الكهربائي بالكامل عن ساحة التحرير وسط بغداد.يذكر أن مئات المتظاهرين توافدوا منذ الصباح إلى ساحتي التحرير والخلاني في بغداد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام

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