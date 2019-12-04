2019/12/04 | 18:21

اخبار السعودية )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه انتقد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، لإخفاقه في تحقيق هدف إنفاق اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وأضاف ترمب أن «ترودو بوجهين».وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، قال ترمب ذلك تعليقا فيما يبدو على مقطع فيديو ظهر فيه رئيس الوزراء الكندي مع عدد من قادة العالم من دول أوروبا، منهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهم يمزحون حول الرئيس الأميركي خلال حفل استقبال أقيم في قصر باكنغهام بإنجلترا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب: رئيس وزراء كندا بـ«وجهين») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب: رئيس وزراء كندا بـ«وجهين») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).