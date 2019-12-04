خادم الحرمين يدعو السلطان قابوس لاجتماع مجلس التعاون

2019/12/04 | 19:23

اخبار السعودية )- بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان له اليوم (الأربعاء) في مسقط.

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