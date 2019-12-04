وزارة الدفاع السعودية إلى «سناب شات» و3 تطبيقات أخرى

2019/12/04 | 19:23

اخبار السعودية )- أكد رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي حرص وزارة الدفاع السعودية على ضرورة الدقة في العمل الإعلامي وتقديم الرسالة الإعلامية السامية التي تعكس ما وصلت إليه وزارة الدفاع السعودية بشكل خاص والسعودية بشكل عام من تطور وإبراز جهودها في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن.

وأكد الرويلي لدى تدشين بقية حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة الدفاع (فيسبوك، ويوتيوب، وإنستغرام، وسناب شات) على بذل الجهود في استثمار كل الإمكانات والطاقات للمساهمة في إبراز القوات المسلحة السعودية وجهودها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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