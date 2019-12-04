أميركا تعلن تبادل السفراء مع السودان لأول مرة منذ 23 عاماً

2019/12/04 | 21:57

اخبار السعودية )- أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أنها ستعين سفيرا في السودان لأول مرة منذ 23 عاما، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى واشنطن.وصرح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي التقى حمدوك، أن البلدين سيبدآن إجراءات تبادل السفراء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وأضاف، في بيان «هذا القرار هو خطوة إلى الأمام على طريق تقوية العلاقات الأميركية السودانية الثنائية، خاصة أن الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون تعمل على تطبيق إصلاحات واسعة».

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