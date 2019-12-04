«الأخضر السعودي» يخسر خدمات الفرج والدوسري في نصف نهائي «خليجي 24»

2019/12/04 | 21:57

اخبار السعودية )- يفتقد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خدمات الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج، في مباراته غداً (الخميس) أمام قطر في نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي، بنسختها الـ24 بسبب الإصابة.

وأعلنت إدارة المنتخب السعودي بصورة رسمية، غياب الثنائي عن المران الأخير الذي أجراه الفريق، تحت قيادة الفرنسي رينارد؛ حيث اكتفى الفرج والدوسري ببرنامج علاجي في العيادة الطبية.

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