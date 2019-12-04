لماذا يقبل الأثرياء على شراء جواز سفر مالطا «الذهبي»؟

2019/12/04 | 22:59

اخبار السعودية )- ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن جواز السفر «الذهبي»، الذي طرحته مالطا في 2014، يلقى إقبالا من قبل الأثرياء فيما يثير مخاوف أمنية أوروبية.وأوضحت أن وفدا برلمانيا في الاتحاد الأوروبي وصف تلك الجوازات بأنها تهدد باستيراد المجرمين وغسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، لأنها تسمح لحاملها بالسفر من دون تأشيرة إلى دول أوروبية أخرى بحكم أن مالطا جزء من منطقة شنغن.وذكرت «بي بي سي» أن بيع الجنسية أصبح سوقا عالمية للأثرياء الباحثين عن ضرائب منخفضة أو حتى المتهربين منها أو الراغبين في تعليم راق وكذلك لأسباب سياسية.

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