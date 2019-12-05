الشرطة الأميركية تستخدم أداة «باتمان» في القبض على المشتبه بهم

2019/12/05 | 00:01

اخبار السعودية )- على غرار الحبل الذي يستخدمه «باتمان» الشخصية الكارتونية الشهيرة في القبض على المجرمين، ستقوم الشرطة الأميركية في مدينة لوس أنجليس بتدريب 200 فرد من عناصرها على جهاز مماثل يطلق عليه BolaWrap.

ويمكن للجهاز الجديد الإمساك بالشخص على مسافة 8 أمتار بسرعة 513 قدماً في الثانية دون أن يسبب ألماً للمشتبه به، حسب الشركة المصنعة Wrap Technologies.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» رغم أن الجهاز الجديد يسمح لعناصر الشرطة بتقييد حركة المشتبه بهم دون استخدام القوة، فإن نشطاء حقوقيين انتقدوه وقالوا إنه قد يُستخدم ضد الأقليات.

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