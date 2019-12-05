سمير الخطيب المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة حكومة لبنان

2019/12/05 | 00:01

اخبار السعودية )- قالت مصادر سياسية، اليوم (الأربعاء)، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن اسم رجل الأعمال سمير الخطيب برز كمرشح أوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة عندما تُجرى مشاورات مع نواب البرلمان بشأن تسمية مرشح يوم الاثنين.وبعد ما يزيد على شهر على استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في مواجهة احتجاجات على النخبة الحاكمة، أعلن الرئيس ميشال عون أن «الاستشارات النيابية الملزمة» ستُجرى يوم الاثنين.

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