الأمير عبد العزيز الفيصل: أهلًا بالعالم في الدرعية... وينتظرنا نزال تاريخي

2019/12/05 | 01:03

اخبار السعودية )- أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه لم تتبق إلا أيام معدودة لانطلاق أهم الأحداث الرياضية التي تشهدها المملكة هذه الفترة، حيث تستضيف السعودية ضمن فعاليات موسم الدرعية نزال الدرعية التاريخي للملاكمة.وقال رئيس هيئة الرياضة بهذه المناسبة: «لا يسعني إلا أن أرحب بجميع الضيوف وأطراف النزال الكبير في السعودية، ونتطلع جميعا لأن يستمتع الحضور بسهرة رياضية مميزة بحضور أبطال عالميين في لعبة الملاكمة».

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