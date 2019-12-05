«الشباب السعودي» يقيل مدربه ألميرون بعد توديع كأس الملك

2019/12/05 | 01:03

اخبار السعودية )- قررت إدارة نادي الشباب السعودي، برئاسة خالد البلطان وبصورة عاجلة، إقالة الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم على خلفية خروج الفريق من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال.وودع فريق الشباب بطولة كأس الملك من دور الـ32 على يد فريق الشعلة القادم من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى كأولى المفاجآت وأكبرها في الأدوار المتقدمة من البطولة.ويحتل فريق الشباب المركز السابع في لائحة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر فريق الهلال الذي يملك 20 نقطة مع أفضلية مواجهة مؤجلة.

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