خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور القمة الخليجية

2019/12/05 | 01:34

اخبار السعودية )- بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقام بتسليم الرسالة لملك البحرين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.واطّلع الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون على التحضيرات الجارية لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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