2019/12/05 | 03:07

اخبار السعودية )- في تطور لافت، كشف مسؤولون أميركيون، أمس (الأربعاء)، أنهم صادروا مكونات أسلحة متطورة كانت إيران ترسلها بحراً إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

ونقلت وكالة {أسوشييتد برس} عن مسؤولين أميركيين أن سفينة حربية أميركية صادرت من {زورق صغير} في شمال بحر العرب، يوم الأربعاء الماضي، كمية كبيرة من أجزاء صواريخ موجهة إيرانية الصنع في طريقها إلى الحوثيين، على ما يبدو.



وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها نقل مثل هذه المكونات المتطورة إلى ساحة الحرب اليمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تصادر أسلحة إيرانية مرسلة إلى الحوثيين) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا تصادر أسلحة إيرانية مرسلة إلى الحوثيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).