واشنطن والخرطوم تتبادلان السفراء بعد انقطاع 23 عاماً

2019/12/05 | 03:07

اخبار السعودية )- في خطوة جديدة نحو تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان، أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن بلاده ستعين سفيرا لدى السودان لأول مرة منذ 23 عاما، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن، التي ستتوج غدا الجمعة بلقاء مع الرئيس دونالد ترمب، حسب مصادر أميركية.

وقال بومبيو في تغريدة على «تويتر»، إن البلدين سيبدآن إجراءات تبادل السفراء، مشيرا إلى أن هذا القرار «هو خطوة إلى الأمام على طريق تقوية العلاقات الأميركية السودانية الثنائية خاصة أن الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون تعمل على تطبيق إصلاحات واسعة».

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