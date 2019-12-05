العراق.. عبدالمهدي يكشف لماذا تأخر في الاستقالة؟

2019/12/05 | 08:03

اخبار السعودية )- كشف رئيس الحكومة العراقية المستقيلة، عادل عبد المهدي، أسباب تأخره في إعلان استقالته، موضحاً أن الحكومة لم تقدم استقالتها مع بدء الأحداث لأن الوضع كان ضبابيا ولا يجوز تركه بلا إدارة حقيقية.وقال خلال

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