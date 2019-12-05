غضب ذي قار لم يستكن.. دعوات لاستمرار التظاهرات

2019/12/05 | 09:36

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية/الحدث الخميس باستمرار التظاهرات في محافظة ذي قار جنوب العراق، وسط دعوات لعدم وقف الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب.وكانت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار شهدت على الأسبوع الماضي،

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