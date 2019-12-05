بغداد تنادي بالسلمية.. وذي قار باستمرار التظاهرات

2019/12/05 | 12:11

اخبار السعودية )- انطلقت، الخميس، تظاهرة شعبية في العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية لدعم سلمية الاحتجاجات وطرد المخربين.أما في ذي قار، فقد أفاد مراسل العربية/الحدث، الخميس، باستمرار التظاهرات في

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