كلبة تسجل رقماً قياسياً عالمياً في عدد الجراء المولودة طبيعيًا

2019/12/05 | 13:58

اخبار السعودية )- وضعت كلبة بريطانية 21 جرواً خلال عملية ولادة طبيعية، الأمر الذي من المرجح أن يمنحها رقماً قياسياً عالمياً.

وعندما اكتشفت جوان هاين أن كلبتها، وتدعى ماري جين (إم جي)، كانت «حامل»، قيل لها إنها قد تلد ما بين ستة وثمانية كلاب، وفقاً لتقرير نشره موقع «إندبندنت» البريطاني.

ومع ذلك، أظهر فحص أجري للكلبة بتاريخ قريب من موعد ولادتها، أن العدد الفعلي للكلاب سيكون أعلى بكثير.

وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنجبت إم جي 21 جروا، أي أقل بثلاث كلاب فقط من الرقم القياسي الذي حققته عام 2004 كلبة تدعى تيا من مقاطعة كامبردجشاير البريطانية، والتي وضعت 24 جروا، نجى 20 منهم فقط.

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