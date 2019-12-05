طوابع بحرينية بمناسبة مائة عام على «الشرطة»

2019/12/05 | 13:58

اخبار السعودية )- أصدر بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية البحرينية مجموعة من خمسة طوابع تذكارية، في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس شرطة البحرين (1919 - 2019)، توثيقاً وتخليداً لمسيرة الجهاز والمملكة والملك.

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