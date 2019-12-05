تظاهرة في بغداد.. واتهامات لأحزاب السلطة

2019/12/05 | 14:46

اخبار السعودية )- توافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد الخميس، هاتفين " نحن الوطن".كما رفع آخرون شعارات مؤيدة للمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني.في حين أفاد ناشطون أن قسما من هؤلاء المتظاهرين من

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