قضم من صلاحيات وزير الدفاع في العراق.. والسبب؟!

2019/12/05 | 15:17

اخبار السعودية )- كشفت وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، تخويل رئيس أركان الجيش الفريق أول عثمان الغانمي صلاحيات تدوير المناصب العسكرية العليا ونقل الضباط من الألوية والفرق إلى أماكن

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