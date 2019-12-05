إضراب النقابات العمالية يشل الحركة في باريس

2019/12/05 | 15:30

اخبار السعودية )- بدأ العاملون في السكك الحديدية والمدرسون وطواقم الطوارئ بالمستشفيات اليوم (الخميس) واحداً من أكبر الإضرابات العامة في فرنسا منذ عقود، عازمين على إجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التخلي عن خطط تعديل نظام المعاشات السخي في البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز».وتوقفت شبكة المواصلات العامة في باريس ومدن أخرى في أنحاء فرنسا تماماً تقريباً مع استعداد نقابات العمال لاحتجاج يهدد بشل حركة البلاد لأيام ويشكل أكبر تحدٍ لخطة ماكرون للإصلاح منذ تفجر احتجاجات «السترات الصفراء».

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