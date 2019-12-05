الرياض تحتضن مهرجان MDL Beast للموسيقى

2019/12/05 | 17:03

اخبار السعودية )- تدشن العاصمة السعودية الرياض مهرجان للموسيقى MDL Beast، والذي يقام لأول مرة في العالم، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ويجمع الموسيقى والفن والثقافة.

ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز، تتويجاً لنجاح موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

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