الصين تؤكد أنها لا تشكّل تهديداً لـ «ناتو»

2019/12/05 | 17:03

اخبار السعودية )- أكدت الصين، اليوم (الخميس) أنها لا تشكل تهديداً لدول أخرى بل إنها «قوة سلمية»، وذلك بعدما وقعت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بياناً تطرق للمرة الأولى الى «التحديات» التي تمثلها بكين.وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ اليوم إن على الحلف أن يواجه تزايد قدرات الصين العسكرية التي تشتمل على صواريخ يمكن أن تصل إلى أوروبا والولايات المتحدة.وقال الحلف في بيان أصدره أمس (الأربعاء) بعد قمة في لندن لزعماء الدول الـ29 الأعضاء، إنه يدرك أن «نفوذ الصين المتزايد والسياسات الدولية تمثل فرصاً وتحديات».

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