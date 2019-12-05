2019/12/05 | 18:36

اخبار السعودية )- كشف حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، مشروعه للأيام المائة الأولى في الحكم إذا فاز في الانتخابات التشريعية التي ستُجرى بعد أسبوع، وأهم ما فيه خفض الضرائب عن «الأسر التي تعمل بكد» وتنفيذ «بريكست».وأعلن المحافظون في بيان أنه بحلول 22 مارس (آذار) 2020 ستصدر حكومتهم قوانين لتمويل أكبر للمدارس وخدمات الصحة العامة، وستضع نظاماً جديداً للهجرة، وتشدد العقوبات على المدانين بأعمال إرهابية.وقال جونسون: «بعد أسبوع سيختار الشعب البريطاني ما بين غالبية حكومية تعمل وبرلمان معطل لا يحظى بغالبية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحافظون يعدون البريطانيين بخفض الضرائب وتنفيذ «بريكست») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحافظون يعدون البريطانيين بخفض الضرائب وتنفيذ «بريكست») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).