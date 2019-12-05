2019/12/05 | 18:36

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الخميس) قتل ثلاثة ممن وصفتهم بـ«عناصر إرهابية» إثر مداهمة قوات الأمن لهم بمنطقة جلبانة بشمال سيناء.وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول وجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية المصرية تعلن مقتل 3 إرهابيين في شمال سيناء) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية المصرية تعلن مقتل 3 إرهابيين في شمال سيناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).