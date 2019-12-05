الدفاع تدافع عن الشمري.. ونواب ذي قار يطلبون الاعتذار

2019/12/05 | 19:25

اخبار السعودية )- دعا نواب كتلة سائرون عن محافظة ذي قار (جنوب العراق)، الخميس، وزارة الدفاع إلى تقديم اعتذار رسمي لأبناء المحافظة عموماً، لاسيما لأهل الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.وقال النائب غايب العميري في

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