مطالبة أممية للعراق بتحقيق دولي حول مقتل المتظاهرين

2019/12/05 | 20:27

اخبار السعودية )- أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، أن قوات الأمن في جميع أنحاء العراق ما زالت مستمرة في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين رغم الأوامر بالتوقف عن ذلك.وفي تغريدة لها عبر تويتر قالت المنظمة: "ينبغي

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