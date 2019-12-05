حوادث الطعن لم تثنهم..عشرات الآلاف في ساحة التحرير

2019/12/05 | 20:58

اخبار السعودية )- على الرغم من حوادث الطعن التي وقعت اليوم في مناطق الاحتجاجات بالعراق، شهدت ساحة التحرير، الخميس، في العاصمة بغداد توافد حشود بالآلاف لمتابعة مباراة العراق والبحرين.في التفاصيل، أظهر مقطع فيديو مشاهد

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