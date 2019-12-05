مسيرة لمؤيدي «الحشد الشعبي» بساحة التحرير في بغداد

2019/12/05 | 21:09

اخبار السعودية )- نزل الآلاف من أنصار «الحشد الشعبي» الذي يضم فصائل موالية لإيران، اليوم (الخميس)، إلى ساحة التحرير في بغداد، ما أثار قلقاً بين المتظاهرين الذين يطالبون منذ شهرين بـ«إسقاط النظام» وكفّ نفوذ عرابه الإيراني.ولوح المتظاهرون الجدد بأعلام «الحشد الشعبي»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، التي باتت تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية، حاملين أيضاً صوراً لمقاتلي الفصائل التي كان لها دور حاسم في دحر تنظيم «داعش» الإرهابي.

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