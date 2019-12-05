واشنطن تتهم روسيين بـ«مؤامرة اختراق إلكتروني»

2019/12/05 | 21:09

اخبار السعودية )- أظهرت عريضة اتهام نشرت، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة وجهت اتهامات جنائية لروسيين للاشتباه في تورطهما في مخطط دولي قائم منذ سنوات لسرقة الأموال والملكيات من خلال إطلاق برمجيات خبيثة لاختراق أجهزة الكومبيوتر.وجاء في العريضة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن «ماكسيم ياكوبيتس اتهم بتزعم مجموعة من المتآمرين الذين استخدموا برمجيات خبيثة منها بوجات وبوتنت بينما يشتبه في أن شريكه إيغور توراشيف هو الذي أدار تفاصيل المؤامرة».ويقول خبراء في مجال أمن الإنترنت إن تلك البرمجيات الخبيثة ظهرت للمرة الأولى أواخر 2011 وسببت أضراراً تقدر بملايين الدولارات في أنحاء العالم.

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