القضاء الجزائري يفتح ملف تمويل حملة بوتفليقة

2019/12/05 | 21:40

اخبار السعودية )- خصّصت محكمة «سيدي أمحمد» الجزائرية اليوم الثاني من محاكمة مسؤولين سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، لمواجهة رئيسي الحكومة السابقين برجل أعمال شارك في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مقابل الحصول على امتيازات.ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، كان مدير حملة بوتفليقة الوزير السابق والمتهم في القضية عبد الغني زعلان كشف، في أول يوم من المحاكمة، أن خمسة رجال أعمال قدموا مساهمات في تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية التي أُلغيت تحت ضغط الحركة الاحتجاجية.

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