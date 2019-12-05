3 دول أوروبية: إيران تطور صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

2019/12/05 | 21:40

اخبار السعودية )- اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم (الخميس)، إيران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك في رسالة رفضها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، معتبراً أنها «زيف يائس».

وقال سفراء الدول الثلاث لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أفعال إيران «تتعارض» مع قرار الأمم المتحدة الخاص بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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