عشرات الآلاف في ساحة التحرير.. وإصابة متظاهر بإطلاق نار

2019/12/05 | 22:00

اخبار السعودية )- أفاد ناشطون عراقيون مساء الخميس، بإصابة أحد المتظاهرين بطلق ناري قرب ساحة التحرير في بغداد.ورغم حوادث الطعن التي وقعت اليوم الخميس في مناطق الاحتجاجات بالعراق، شهدت ساحة التحرير، في العاصمة بغداد

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