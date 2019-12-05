برلمان العراق يصوت بالإجماع على قانون مفوضية الانتخابات

2019/12/05 | 22:31

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" بأن البرلمان العراقي صوت، اليوم الخميس، بالإجماع، على قانون مفوضية الانتخابات.وأفاد التلفزيون العراقي، بتصويت مجلس النواب على إحالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية

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