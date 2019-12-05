الجيش المصري يعلن سقوط طائرة حربية ونجاة قائدها

2019/12/05 | 22:42

اخبار السعودية )- سقطت، اليوم (الخميس)، طائرة حربية مصرية أثناء رحلة تدريبية، وتمكن قائدها من النجاة قفزاً بالمظلة، كما أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي.

وقال المتحدث، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه «في إطار النشاط التدريبي للقوات الجوية، اليوم، وأثناء قيام إحدى المقاتلات بتنفيذ طلعة تدريبية بإحدى مناطق التدريب حدث عطل مفاجئ بالطائرة، مما أسفر عن سقوطها».



وأضاف أن «الطيار تمكن من القفز بالمظلة، وجاري تحديد سبب العطل بواسطة لجنة فنية متخصصة».

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى عن طراز الطائرة أو المكان الذي وقع فيه الحادث.

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