العراق.. سقوط قذيفتي مورتر داخل قاعدة بلد الجوية

2019/12/05 | 23:32

اخبار السعودية )- قال مصدران عسكريان عراقيان إن قذيفتي مورتر سقطتا داخل قاعدة بلد الجوية في العراق الخميس.وأضاف المصدران أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا في الهجوم.وتستضيف قاعدة بلد قوات أميركية ومتعاقدين وتقع على بعد

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