2019/12/06 | 00:15

اخبار السعودية )- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، إن بلاده مستعدة بحلول نهاية العام لتمديد «معاهدة ستارت» الجديدة المتعلقة بالأسلحة النووية دون شروط أو مناقشات إضافية.ووفقا لوكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء فإن «معاهدة ستارت» الجديدة التي تنتهي في فبراير (شباط) شباط 2021 هي آخر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة وتقيد عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن نشرها.وتخلت روسيا والولايات المتحدة عن معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تعود إلى الحقبة السوفياتية هذا العام، وتبادلتا إلقاء اللوم في إنهائها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين: روسيا مستعدة لتمديد «معاهدة ستارت» دون شروط) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين: روسيا مستعدة لتمديد «معاهدة ستارت» دون شروط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).