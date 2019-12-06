ترمب: قمع الاحتجاجات في إيران «مروّع» و«وحشي»

2019/12/06 | 00:15

اخبار السعودية )- وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب قمع الاحتجاجات في إيران بأنه «وحشي»، وقال إن الولايات المتحدة ستردّ «بقوة» على أي تهديد من إيران لمصالحها في المنطقة.

وقال ترمب، خلال اجتماع مع دبلوماسيين من الأمم المتحدة في البيت الأبيض، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنهم يقتلون العديد من الأشخاص ويعتقلون الآلاف من مواطنيهم في قمع وحشي».



وأضاف أنه «وضع مروّع»، محذراً من أن أي تهديد من إيران «سيتمّ الرد عليه بشكل قوي جداً».

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