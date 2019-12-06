ذراع إيران «الباليستية» تتمدد في العراق

2019/12/06 | 01:17

اخبار السعودية )- كشف مسؤولون أميركيون، أن إيران تسعى لبناء ترسانة من الصواريخ الباليستية في العراق، مستغلة الفوضى في هذا البلد.

ويأتي تمدد «الذراع الباليستية» لإيران، جزءاً من جهد متزايد لنشر الإرهاب في المنطقة، وفقاً للمسؤولين الذين نقلت عنهم «نيويورك تايمز» أمس.

في سياق متصل، اتهم مندوبا بريطانيا وألمانيا لدى الأمم المتحدة، إيران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، في خطوة قد تمهد لإعادة العقوبات الدولية على طهران، بعدما كانت رفعت غداة التوصل إلى الاتفاق النووي.

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