مصادر: عقوبات أميركية على مسؤولين عراقيين خلال ساعات

2019/12/06 | 11:25

اخبار السعودية )- مع ارتفاع وتيرة العنف ضد المتظاهرين في العراق، لا سيما في المحافظات الجنوبية التي سقط فيها العشرات خلال يوم واحد، أشارت مصادر أميركية إلى عزم واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين، لافتة إلى أن

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