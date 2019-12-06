مسؤول أميركي: نعتزم إرسال 7 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران

2019/12/06 | 12:08

اخبار السعودية )- قال مسؤول أميركي، طلب عدم كشف هويته، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس (الخميس)، إن وزير الدفاع الأميركي، مارك أسبر، يعتزم إرسال 5 إلى 7 ألاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.ووفقاً للوكالة، لم يحدد المسؤول أين أو متى يمكن نشر تلك القوات، لكنه أشار إلى أن إرسالها سيكون ردّاً على هجمات جماعات مرتبطة بإيران ضد مصالح أميركية خلال الأشهر الأخيرة.وخلال جلسة استماع في الكونغرس، قال نائب وزير الدفاع، جون رود، إن الولايات المتحدة «تراقب سلوك إيران بقلق».وأضاف: «نواصل مراقبة مستوى التهديد، ولدينا القدرة على تكييف وجودنا بسرعة».

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