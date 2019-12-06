تصعيد الحرب الكلامية بين واشنطن وبيونغ يانغ يهدّد استئناف المفاوضات النووية

2019/12/06 | 12:08

اخبار السعودية )- نددت كوريا الشمالية بتصريحات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيراً، عازية ذلك إلى «نوبة خرف جديدة» تصيبه، ما يهدد بعودة البلدين إلى الحرب الكلامية مع اقتراب نهاية العام وبالتالي انتهاء المهلة التي حددتها بيونغ يانغ لواشنطن لاستئناف المفاوضات النووية، متوعدة بأنها ستتبنى «نهجا جديداً» لم تحدده إذا لم يقدم الجانب الأميركي عرضاً مقبولاً.

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