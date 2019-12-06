الإضراب احتجاجاً على إصلاحات الرئيس الفرنسي ماكرون يدخل يومه الثاني

2019/12/06 | 12:39

اخبار السعودية )- دخل إضراب أصاب شبكة النقل العام بالشلل وتسبب في إغلاق المدارس في أنحاء فرنسا، يومه الثاني، اليوم (الجمعة)، وتقول نقابات العمال إنها تعتزم الاستمرار في الإضراب إلى أن يتخلى الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة لإصلاح نظام معاشات التقاعد.ويضع الإضراب ماكرون (41 عاماً)، وهو مصرفي سابق تولى السلطة في 2017 بتعهُّد بتحقيق انفتاح في الاقتصاد الفرنسي، في مواجهة نقابات عمالية قوية تقول إنه بصدد تفكيك الأنظمة التي تحمي حقوق العمال، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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