2019/12/06 | 14:12

اخبار السعودية )- رصدت عدسات الكاميرات أسطورة كرة القدم البريطاني ديفيد بيكام وهو يركن بشكل غير قانوني على خط أصفر، بينما كان يحمل هاتفه الجوال.وبدأ الرجل البالغ من العمر 44 عاماً مشغولا في كتابة الرسائل النصية بينما كان جالساً عند مفترق طرق مزدحم في غرب لندن، مع اضطرار السائقين الآخرين للانسحاب من خلف سيارته من طراز «مرسيدس - إيه إم جي جي 63» التي تبلغ تكلفتها 146 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 190 ألف دولار أميركي، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني.وأكمل بيكام، وهو أب لأربعة أطفال، مؤخراً حظراً على القيادة وقد يواجه الآن غرامات أخرى بعد أن ترك محركه يعمل لمدة تزيد على عشرين دقيقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انتهاء فترة حظر القيادة... بيكام يخالف قوانين السير في لندن) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انتهاء فترة حظر القيادة... بيكام يخالف قوانين السير في لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).