أطفال بالروضة يحضرون جلسة تبني زميلهم دعماً له

2019/12/06 | 14:12

اخبار السعودية )- ذهب طفل في الخامسة من عمره أمس (الخميس) لحضور جلسة التبني الخاصة به في قاعة محكمة بمدينة غراند رابيدز بولاية ميشيغان الأميركية، ليُفاجأ بحضور جميع زملائه بفصل روضة الأطفال لإظهار دعمهم له.وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد جلس زملاء الطفل، الذي يُدعى مايكل، خلفه بالقاعة، وهم يحملون قلوباً حمراء مثبتة على عصي خشبية تعبيراً عن حبهم له.وقال والد مايكل بالتبني: «أفضل ما حدث خلال الجلسة هو طلب القاضي من كل الحاضرين في القاعة قول كلمة لمايكل، حيث تحدث الأطفال بكلمات مؤثرة للغاية عنه وأخبروه أنهم يحبوه جداً، وأنه الصديق المفضل لهم».

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