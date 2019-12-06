في بريطانيا... ثروات الأغنياء تنمو بأربعة أمثال الفقراء

2019/12/06 | 15:14

اخبار السعودية )- أظهرت نتائج تقرير اقتصادي رسمي نمو ثروات أغنياء بريطانيا، بمعدل أسرع أربع مرات، من الفقراء، بما يُعزز من اللامساواة بين عموم المواطنين البريطانيين، وتحديداً في لندن التي شهدت أكبر فجوة بين مواطنيها عن أي منطقة في المملكة المتحدة.وكشفت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء البريطاني، أن إجمالي الزيادة في ثروة البريطانيين عموماً بلغت نحو 14.6 تريليون جنيه إسترليني بين عامي 2016 و2018.وذلك بسبب معاشات التقاعد وارتفاع قيمة العقارات التي شكلت مصدراً رئيسياً لهذه الزيادة والمكاسب التي تحققت.

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